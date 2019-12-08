نهائي خليجي 24 يُسبب أزمة لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي خبرًا صادمًا، وذلك بعد نهاية مباراة السعودية والبحرين الأحد في نهائي كأس الخليج لكرة القدم.

وتعرض المدافع محمد خبراني، لاعب الأهلي، للإصابة في مباراة السعودية والبحرين؛ مما جعل الفرنسي هيرفي رينارد يُخرج اللاعب من تشكيلة الأخضر أثناء المباراة بعد أن أُصيب في الفخذ، ودفع باللاعب طلال العبسي بدلًا منه.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي عقب نهائي خليجي 24 قائلًا: افتقدنا قبل بداية المباراة خدمات المدافع حسان تمبكتي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات اللقاء خسرنا محمد خبراني بسبب الإصابة في الفخذ، فقدنا لاعبين شكّلا حضورًا مهمًّا في خط الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير.

يذكر أن محمد خبراني انضم لقائمة المصابين في الأهلي، بعد إصابة النجم السوري عمر السومة وخضوعه لعملية جراحية في أسفل عضلات البطن سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وسيخوض الأهلي مباراته المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي ضمك يوم 19 ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى، تمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن منتخب البحرين نجح في الفوز ببطولة كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه بعد 49 عامًا من انطلاق الدورة الأولى في بطولات كأس الخليج.