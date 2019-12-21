نواف التمياط : إنجاز نجوم الهلال مُلهم للبراعم

المواطن - محمد سمعه

أثنى نواف التمياط، نجم نادي الهلال السابق، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، وذلك بعد احتلالهم المركز الرابع بمونديال الأندية في المشاركة الأولى للفريق الهلالي.

وغرّد نواف التمياط عبر حسابه في تويتر: ما زرعه نجوم الهلال من خلال ما حققوا هو الطريق لبراعم وناشئي الهلال ليحذوا حذوهم في المستقبل، ويسيروا على خطاهم ويصنعوا التاريخ لناديهم وأنفسهم.

وأضاف التمياط: إلهام أبطال اليوم لأبطال الغد هو الامتداد التاريخي والإرث الهلالي من جيل إلى جيل.

وكان نادي مونتيري المكسيكي نجح في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب نادي الهلال بطل آسيا بنتيجة 4- 3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل ثنائية الهلال في شباك نادي مونتيري كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ومن المقرر عودة بعثة الهلال إلى الرياض صباح غدٍ الأحد، استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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