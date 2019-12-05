نوال الزغبي ضيفة حفل القرية العالمية وروتانا الرابع

المواطن - متابعة

تحل النجمة الذهبية نوال الزغبي يوم 13 ديسمبر الجاري، ضيفة على القرية العالمية في دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم، ضمن حفلات إحدى أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة التي تقام سنوياً بدعم من هرم شركات الإنتاج‏ روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويتوقع أن يحضر الحفل جمهور غفير نظراً للشعبية الكبيرة التي تمتلكها نوال الزغبي التي ترأست مؤخراً لجنة تحكيم أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية “The Talent” حيث ستقدم أغاني ألبومها الأخير “كده باي” وعدداً من أجمل أرشيفها الغنائي، أيضاً سيستمتع الحضور بجمالية المكان التي أصبحت مقصد المقيمين والزائرين والسائحين إلى “دار الحي” دبي، من مختلف بلاد العالم خلال “مهرجان دبي للتسوق”.

الفرحة فرحتان في حفل العامري

واستكمالاً لنجاح حفلات القرية العالمية وروتانا التي انطلقت مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفل أول أحياة الفنان الكويتي بدر الشعيبي، وفي حفل ثاني غنت فيه الفنانة العراقية أصيل هميم، كان الجمهور في ثالث الحفلات على موعد مع المطرب الإماراتي حمد العامري، وقد جاء الحفل متزامناً مع مناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا كانت الفرحة فرحتين.. فرحة المناسبة وفرحة الاستمتاع بلقاء حمد العامري الذي افتتح الحفل بأغنية جديدة حصرية بعنوان “زايد أكساها”، قام بعدها بتهنئة قادة وشيوخ وشعب الإمارات بهذه المناسبة، كما قام العامري بالتصريح عن أغنيته الجديدة “مدرسة زايد” من ألحان مبارك العود. وجراء الازدحام المروري المهول ذلك اليوم، وما رافقه من حسن تنظيم، تقدّم حمد العامري بجزيل الشكر لشرطة دبي، كما شكر شركة “روتانا” على التنظيم الفني والموسيقي للحفل. وكسر العامري القواعد عندما نزل من خشبه المسرح وتوجه نحو الجمهور لتلبية طلب الكثيرين منهم بالتقاط الصور التذكارية عبر هواتفهم الخاصة، وسبق ذلك توجهه نحو العديد من الحضور من فئة “أصحاب الهمم” للسلام عليهم وتشجيعهم في لمسة إنسانية جميلة لافتة.

ورغم أن حفل “القرية العالمية” و”روتانا” لم يكن منقولاً تلفزيونياً مباشرة على الهواء، لكنه نال صداه على مواقع التواصل الاجتماعي جراء استخدام آلاف الجماهير المتواجدين كاميرات هواتفهم ورصد مجريات سهرة حمد العامري عبر تطبيقات “السناب شات” و”انستغرام ستوري” مما ضاعف في انتشار الحفل.

وقد التقطت عدسة مصور النجوم ميكي عدة لقطات من حفل العامري أظهرت فرحة الجماهير وسعادتهم بالحفل.