نوال الكويتية ونبيل شعيل يبدعان في موسم الرياض

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

خطفت الفنانة نوال الكويتية الأنظار في موسم الرياض مجدداً بعد إحيائها حفل أمس، مع الفنان نبيل شعيل على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

ووسط حضور جماهيري كبير بدأ الفنان نبيل شعيل الحفل، وأطرب الجمهور بمجموعة متميزة من أغانيه على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، ومن بين الأغاني التي قدمها شعيل على المسرح “يا عسل” و”يا خوفي” و “خيانة” وغيرها من أغانيه الشهيرة.

وقال الفنان نبيل شعيل في الحفل إنه سعيد بغنائه للمرة الأولى في موسم الرياض ووسط أهله بالرياض، وأضاف أن موسم الرياض أصبح حديث العالم وكان من أحلامه أن يغني بالرياض مرة أخرى بعد أن أحيا حفلاً في مناسبة رياضية منذ سنوات بالرياض قبل أن يحقق حلمه بالغناء في موسم الرياض الليلة.

واستكملت الفنانة نوال الكويتية السهرة الغنائية على مسرح الملك فهد الثقافي، وفاجأت الجمهور بعدة مفاجآت في الحفل على رأسها عرض فيديو كليب”مكانك مبين” من ألبومها الجديد، والذي طرحته على يوتيوب بالتزامن مع حفلها بالرياض، وتفاعل الجمهور مع الكليب وحفل نوال في المسرح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت الفنانة نوال الكويتية أغاني ألبومها الجديد “ألبوم الحنين” في حفلها بالرياض بالإضافة إلى أغانيها الشهيرة وقدمت “على فراقك” و “عناد فيك” و “مثل النسيم” و “يابو الشباب” من ألبومها الجديد مع المطرب مشجع مسفر، وقدمت أغنية “ألا بزعل” بدون موسيقى بناء على رغبة الجمهور بالإضافة إلى أغنية باللهجة المصرية بعنوان “بيحسدوني”.