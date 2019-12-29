نوبة قلبية تنهي حياة معلم في لجنة الاختبارات بجدة

المواطن - جدة

أعلنت مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة في جدة وفاة أحد المعلمين داخل لجنة الاختبارات بالمدرسة إثر إصابته بنوبة قلبية.

ونشر حساب المدرسة على تويتر صورًا للمعلم وعلقت عليها بالقول: انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم المربي الفاضل المرحوم الأستاذ القدير علي بن سالم البطاطي أثناء تأدية عمله في إحدى لجان الاختبارات بالمدرسة.

ونعى تعليم جدة المعلم البطاطي في بيان قال فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة المعلم علي بن سالم البطاطي من منسوبي مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأحد إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال حساب ملتقى المعلمين والمعلمات: خيم الحزن والأسى على منسوبي مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة النموذجية بوفاة زميلهم معلم التربية الفنية علي عمر البطاطي؛ بعد أن تعرّض لنوبة قلبية مفاجئة وهو في لجنة اختبار، ونُقل مباشرة لأحد المستشفيات القريبة، وعُمِلت له الإجراءات الطبية؛ لكن القدَر كان أسرع وتوفي.

وتفاعل الكثير من المواطنين مع نبأ وفاة المعلم البطاطي داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.

وقال عبدالله الغامدي: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم المربي الفاضل علي البطاطي من متوسطة خالد بن فهد، رحمك الله أبا مهند وأسكنك فسيح جناته.

من جانبه قال المعلم عماد الشريف: رحم الله الزميل المعلم علي البطاطي من مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة في جدة والذي توفي اليوم الأحد بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة وهو في لجنة اختبار.

وطالب العديد من المواطنين بأن يتم تكريم اسم المعلم البطاطي تقديرًا لتفانيه وإخلاصه في العمل.

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