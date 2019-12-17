نوكيا تطلق هاتفاً رخيصاً بمواصفات مقبولة
ذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت

نوكيا تطلق هاتفاً رخيصاً بمواصفات مقبولة

2019/12/17
الساعة 12:31 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت شركة “إتش إم دي غلوبال” عن إطلاق هاتفها الذكي NOKIA C1 الجديد بسعر 50 يورو تقريباً.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي NOKIA C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل ANDROID 9.0 GO ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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