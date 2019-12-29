نيمار يختار وجهته المقبلة بين برشلونة وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجهته المقبلة بين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للانتقال لأحدهما بعد مغادرة النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن نيمار مستعد لفعل أي شيء من أجل العودة لنادي برشلونة في صيف عام 2020، بجانب أن اللاعب البرازيلي لا يرغب في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

كما أن نيمار سيتجه خلال الفترة المقبلة لرفض أي عروض من باريس سان جيرمان لتجديد العقد.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن برشلونة سيعود مجددًا لفكرة التعاقد مع نيمار في صيف 2020، وذلك في حال لم يُوفق النادي الكتالوني في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي أو الهولندي دونيل مالين مهاجم بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة.

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