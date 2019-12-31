نيون.. ذكاء اصطناعي جديد غامض من سامسونغ

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تستعد سامسونغ للكشف عن ذكاء اصطناعي جديد تقول إنه سيكون ذكيًا بما يكفي ليصبح أفضل صديق لك، وأطلقت عليه اسم نيون.

سيتم الكشف عن نيون في الأسبوع المقبل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، ووفقًا للشركة سيتجاوز قدرات مساعد الصوت الحالي لعملاق التقنية بيكسبي.

وقالت: تشرفنا هذه التغطية حتى قبل أن نكشف النقاب عنها، ولكن على عكس بعض الأخبار، فإن نيون لا تتعلق بيبكسبي أو أي شيء رأيته من قبل، سيأتي نيون في CES2020، لذا تابعونا!

وفي حين أن التفاصيل ضئيلة حول هذا الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة كشفت أنه سيكون ذكيًا بما يكفي ليكون بمثابة أفضل صديق للمستخدم.

كانت سامسونغ حريصة أيضًا على اللغة التي استخدمتها لوصف نيون، فبدلاً من تسميته مساعدًا افتراضيًا أو ذكاءً اصطناعيًا، استخدمت الشركة عبارات مثل الإنسان الاصطناعي.

وكما لاحظت PCMag، من المحتمل أن يكون نيون جزءًا من هدف الشركة الأوسع المتمثل في تأمين تقنيات ومنصات AI الأساسية المتطورة، مع القدرة على التحدث والاعتراف والتفكير لتوفير تجارب جديدة للمستهلكين.

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