نيويورك.. الولاية الأكثر وقاحة في الولايات المتحدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرى موقع بيزنس إنسايدر استطلاع رأي عن أوقح مدينة في الولايات المتحدة، لتأتي نيويورك في المرتبة الأولى.

شمل استطلاع الرأي ألفي شخص، وصوت 34.3% على نيويورك باعتبارها المدينة الأوقح في الولايات المتحدة، تلتها لوس أنجلوس بنسبة 19.7% وجاءت واشنطن في المرتبة الثالثة، ثم شيكاغو، بوسطن، ديترويت، بوفالو، بالتيمور، فيلادلفيا وسان فرانسيسكو.

استمر الاستطلاع على مدار شهرين، وفي حين كانت نيويورك هي الأوقح، فإن لوس أنجلوس قالوا عنها إنها موطن لأخطر المواطنين في البلاد.

ويُذكر أن مؤرخ من مانهاتن يُدعى مايكل ميسيون، قال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2011، إن سكان نيويورك يعتبرون غير مهذبين منذ أوائل القرن الثامن عشر، حيث وصف جون آدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، سكان الولاية بأنهم يتميزون بصوت عال للغاية، وكان ذلك عام 1774 بعد فترة ليست طويلة من الانتقال إلى المدينة وقال: لم أر رجلًا حقيقيًا واحدًا، رجل جيد الأطوار، منذ مجيئي إلى المدينة، لا توجد محادثة مقبولة، لا يوجد حياء ولا اهتمام ببعضهم البعض.

وكانت القائمة الكاملة كالتالي:

1- نيويورك

2- لوس أنجلوس، كاليفورنيا

3- واشنطن العاصمة

4- شيكاغو، إلينوي

5- بوسطن، ماساتشوستس

6- ديترويت، ميشيغان

7- بوفالو، نيويورك

8- بالتيمور، ماريلاند

9- فيلادلفيا، بنسلفانيا

10- سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

11- برمنغهام، ألاباما

12- أتلانتا، جورجيا

13- لاس فيغاس، نيفادا

14 – دالاس، تكساس

15 – ميامي، فلوريدا

16- أوستن، تكساس

17- جاكسونفيل، فلوريدا

18 – هيوستن، تكساس

19 – كليفلاند، أوهايو

20 – تامبا، فلوريدا

21- سكرامنتو، كاليفورنيا

22 – سان دييغو، كاليفورنيا

23 – بيتسبرغ، بولاية بنسلفانيا

24- سينسيناتي، أوهايو

25- تشارلوت، نورث كارولينا

26- هارتفورد، كونيتيكت

27- إنديانابوليس، إنديانا

28 – سياتل، واشنطن

29- سان خوسيه، كاليفورنيا

30 – سانت لويس، ميسوري

31- كولومبوس، أوهايو

32 – كانساس سيتي، ميسوري

33 – ناشفيل، تينيسي

34- بورتلاند، أوريغون

35 – نيو اورليانز، لويزيانا

36 – ممفيس ، تينيسي

37 – لويسفيل ، كنتاكي

38 – سان انطونيو ، تكساس

39 – أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما

40 – اورلاندو ، فلوريدا

41 – ريفرسايد ، كاليفورنيا

42 – فيرجينيا بيتش ، فرجينيا

43 – فينيكس ، أريزونا

44- دنفر ، كولورادو

45- ريتشموند، فرجينيا

46- مينيابوليس سانت. بول ، مينيسوتا

47- سولت ليك سيتي، يوتا

48 – بروفيدنس، رود آيلاند

49- ميلووكي، ويسكونسن

50- رالي، نورث كارولينا

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