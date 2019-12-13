نيويورك تايمز تتحدث عن أرامكو : إنها في قمة العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن أرامكو باتت في قمة العالم، بعد أن تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليوني دولار، لتصبح الشركة الوحيدة بالعالم التي يصل سعرها إلى هذا الرقم الضخم.

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أخبر قبل نحو 4 سنوات، أن أرامكو ستُقيم بهذا السعر.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن السعوديين توجهوا إلى تويتر؛ للتعبير عن فرحتهم بارتفاع القيمة السوقية لشركة النفط التي تجاوزت تريليوني دولار يوم الخميس، مشيدين بمهنية ومنهجية ولي العهد في تقييم الأمور وتوقعاته لمستقبل المملكة.

وواصلت: شارك المغردون السعوديون الصور ومقاطع الفيديو لولي العهد، الذي جعل الاكتتاب على رأس خطته لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.

وكانت الشركة الأكثر ربحية في العالم، وصل تقيمها إلى 1.7 تريليون دولار، خلال عملية الطرح العام الأولي، وتجاوزت تريليوني دولار مع ارتفاع الأسهم لليوم الثاني من المكاسب.

وربطت نيويورك تايمز بين هذه النتائج، وبين تشكيك بعض المستثمرين الأجانب في التقييم المنشود، وبين أيضًا تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة الأنباء رويترز، حينما أخبر أن من لم يشارك في اكتتاب أرامكو سيعض أنامله من الندم.