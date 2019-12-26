هاري كين يُبدع في مباريات البوكسينج داي

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، هاري كين تألقه خلال مباريات البوكسينج داي، بعدما قاد السبيرز للفوز على برايتون اليوم.

ولعب توتنهام ضد برايتون اليوم على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتزامن مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس “بوكسينج داي”، وانتهت بتحويل السبيرز لتأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وسجل هاري كين هدف توتنهام الأول عند الدقيقة 52، بعدما تابع تسديدة مرتدة من حارس المرمى مات رايان، ليُحرز هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وكان الحكم قد ألغى هدفًا سجله هاري كين في الشوط الأول، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على هداف توتنهام هوتسبير.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هاري كين أحرز هدفه الثامن في 5 مباريات لعبها في البوكسينج داي، ويتفوق عليه في هذا اليوم مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر بـ9 أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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