هازارد يصدم زيدان قبل السوبر الإسباني بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

تلقى المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان صدمة كبيرة بشأن نجمه البلجيكي إيدين هازارد، قبل السفر إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، أن هازارد يتقدم ببطء في علاجه من الإصابة، التي تعرض لها في الكاحل الأيمن، وأضافت: “كل شيء يشير إلى أن هازارد، لن يلحق ببطولة السوبر الإسباني”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه حين أعلن نادي ريال مدريد عن تفاصيل إصابة النجم البلجيكي، في 5 ديسمبر الجاري، كان من المتوقع أن يعود هازارد إلى المشاركة واللعب في السوبر الإسباني بالسعودية.

وأضافت “ماركا”، أن الوضع حاليًا تغير، حيث سيعود هازارد إلى المشاركة في آخر يناير أو في فبراير المقبل، حيث لا يريد زيدان المخاطرة به.

ولفتت “ماركا” إلى أن هازارد، لم يبدأ حتى الآن التدريبات على العشب، ولا زال يعمل في صالة الألعاب الرياضية، وذلك قبل 12 يومًا فقط من انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على الصعيد الهجومي منذ إصابة هازارد، حيث لم يسجل سوى 8 أهداف خلال 6 مباريات، فيما أحرز 20 هدفًا في وجود لاعبه البلجيكي.

يُذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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