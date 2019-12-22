هاكرز يستهدفون مستخدمي واتساب في المملكة بعملية احتيال جديدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شهد مستخدمو تطبيق واتساب، في المملكة، ارتفاعًا في حالات الاختراق، حيث تبدأ المشكلة عندما يتلقى المستخدم رسائل من إحدى جهات الاتصال، يطلب فيها رمزًا للانضمام إلى مجموعة أو نسخة من بطاقة الصراف الآلي لإيداع مبلغ من المال، دون أن يدركوا أنهم يتواصلون مباشرة مع أحد المخترقين أو الهاكرز.

وقال عبد الله السبع، متخصص في التكنولوجيا، لـ موقع آراب نيوز، إن المشكلة تبدأ دائمًا برسالة على واتساب يطلب فيها شخص من جهة اتصال المستخدم، الانضمام إلى مجموعة وإرسال رمز، وبمجرد أن يتسلل المخترق إلى هذا الرمز ، يمكنه بسهولة استخدام جهاز الضحية وإرسال رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به وطلب تحويل الأموال.

وتابع إن الحل الوحيد هو عدم التفاعل مع الرسائل التي تطلب اتباع بعض الارتباطات أو إدخال أي كود.

وقال طلعت زكي حافظ ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن المخترقين كانوا دائماً من الجانب المظلم للتكنولوجيا، ويمكنهم الحصول على روابط من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو نص رسائل واتساب، ومن خلال تفاعل المستخدم معهم، يقع في الفخ ويخاطر باختراق جهازه.

تقوم البنوك السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وجميع شركات تشغيل الهواتف المحمولة، وهيئة السوق المالية، بإرسال رسائل تحذير للجمهور بانتظام؛ لتجنب الاستجابة لهذه الرسائل لأنها يمكن أن تسحب البيانات من الهواتف.

ويُذكر أن في النصف الأول من عام 2019 ، بلغ عدد شكاوى الاحتيال نحو 1063 شكوى، باحتيال نحو 49 مليون ريال. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من عمليات الاحتيال في جميع أنحاء العالم ، فإن النظام المالي السعودي، بما في ذلك النظام المصرفي، لديه أدنى معدل احتيال عالمي.

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