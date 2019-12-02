هتان باهبري الأفضل في مباراة #السعودية وعمان

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الأخضر هتان باهبري بشكل لافت خلال مباراة السعودية وعمان اليوم، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هتان باهبري:

واختير هتان باهبري كأفضل لاعب في مباراة السعودية وعمان اليوم، بعدما ظهر بشكل مميز ونجح في تسجيل هدفين؛ ساهما في فوز الأخضر، وذلك حسبما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وشارك هتان باهبري بشكل أساسي في مباراة السعودية وعمان اليوم، وشكل خطورة على مرمى المنافس قبل أن يتم تغييره في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني، ويُشارك عبدالفتاح عسيري بدلًا منه.

السعودية وعمان:

وانتهت مباراة السعودية ضد عمان التي أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1، سجل فراس البريكان، فيما أحرز هتان باهبري بهدفين.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 4 نقاط.