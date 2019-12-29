هجوم على اتحاد القدم ولجنة المسابقات بسبب الهلال

المواطن - محمد سمعه

انتقد سعدون حمود لاعب نادي الاتفاق السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات بسبب ضغطها المباريات في الدوري السعودي لنادي الهلال.

سعدون حمود : ممثل الوطن #الهلال لا يمكن لجنة المسابقات ان تتعامل معه بهذا الاسلوب في ضغط مبارياته في عشرة ايام .#الملعب_الاخضر pic.twitter.com/jyP4XDyAKR — قناة 22 الفضائية (@22arabtv) December 29, 2019

وتحدث سعدون حمود لقناة 22 الفضائية قائلًا: الهلال سيخوض 3 مباريات خلال 10 أيام، لا يجوز من لجنة المسابقات أو اتحاد القدم التعامل بهذا الشكل مع الهلال الذي مثل الوطن أحسن تمثيل بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وأضاف حمود: يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمعرفة روزنامة المباريات وإنقاذ أنديتنا من ضغط المباريات حتى نعطي فرصة للنصر والهلال والأهلي ليمثلوا المملكة أحسن تمثيل.

وتابع حمود: كان يجب على لجنة المسابقات واتحاد القدم تقليص عدد الفرق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حتى يتم تجنب أنديتنا من الإرهاق.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نادي العدالة غدًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم سيواجه الأهلي في السابع من يناير، ثم مواجهة الوحدة يوم 11 يناير، ثم مواجهة الفيصلي يوم 20 يناير وكل ذلك خلال 10 أيام.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، يحتل الأزرق حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن تعادل مع نادي الحزم بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.

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