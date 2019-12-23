هدايا بالجملة لـ الهلال بعد المشاركة العالمية

المواطن - محمد سمعه

حصل نادي الهلال على هدايا بالجملة، وذلك بعد أن أتم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي اختُتمت أول أمس السبت، بتتويج ليفربول الإنجليزي باللقب على حساب فريق فلامنغو البرازيلي.

وحصل نادي الهلال على مليوني دولار أمريكي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بعد أن أنهى مشاركته العالمية محتلًا المركز الرابع، ونال الهلال أيضًا أربعة ملايين دولار بعد أن تُوج بدوري أبطال آسيا نسخة 2019.

كما تحصل الهلال أيضًا على 800 ألف دولار نتيجة المباريات المتتالية التي خاضها في البطولة الآسيوية.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحافية رغبة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن جيوفينكو شعر بأنه أدى مهمته مع الهلال بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 والمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في يناير.

وعلق الكاتب الرياضي عادل عصام الدين على إمكانية مغادرة اللاعب الإيطالي قائلًا: “جيوفينكو أغلى لاعب هلالي تم استقطابه الموسم الماضي، والهلاليون وجدوا أن المبلغ كبير، وحان الآن موعد رحيله”. وتابع الناقد علي المرشود خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “الهلال لن يتأثر برحيل جيوفينكو.. وعمر خربين سيغادر معه.. وبديل جيوفينكو لاعب برازيلي مؤثر”. وأضاف الإعلامي مساعد العصيمي: “جيوفينكو لاعب كثير الإصابات.. وكثير السفر.. والهلال محق بالتنازل عنه”، وتابع الناقد الرياضي محمد الناصر قائلًا: “وجوده خسارة”

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