هدوء #النصر لا يُطمئن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يحاول نادي النصر حاليًّا، إقناع اللاعب فهد المولد بترك الاتحاد والانضمام لصفوف الفريق النصراوي خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من حسم النصر موقفه عبر رد حاسم من متحدثه الرسمي سعود الصرامي الذي قال عبر تويتر: دعواتنا لفهد المولد بالتوفيق مع منتخبنا وناديه الاتحاد بعد زوال طرفه الحالي”، لكن يبدو أن أصفر العاصمة يهدأ فقط لانتظار الوقت المناسب للتحرك وضم المولد.

وقالت تقارير إخبارية: إن شخصية عاشقة للنصر ستحاول إقناع فهد المولد بالانضمام لأصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة؛ كون العالمي بحاجة لمجهوداته في الجانب الهجومي.

المولد يُلمح لإمكانية الرحيل:

وكان فهد المولد ألمح في تصريحات سابقة حول احتمالية رحيله عن الاتحاد فقال: “هناك اتصالات بيني وبين رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي والإدارة، ولكنها ليست بالشكل الذي كنت أتوقعه؛ لأنها ليست دائمة، وبخصوص الرواتب يعتبر العقد معلقًا؛ لأنه وفقًا للقانون لا آخذ رواتب من النادي”.

واستكمل فهد المولد تصريحاته قائلًا: “كما لم يتواصل أي أحد من الاتحاد السعودي أو مدرب المنتخب معي، ولكن هناك تواصل بين فترة وأخرى مع لاعبي الاتحاد”.

وأردف: “كان هناك حديث بخصوص تجديد تعاقدي وأوضحت لهم بأنني ليست لدي أي مشكلة؛ لأنني أريد الاستمرار في النادي، وتحدثت مع أنمار الحائلي حول ذلك”.

إيقاف لمدة عام:

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد قد عوقب بالإيقاف لمدة عام واحد، في التاسع من شهر مايو الماضي، وذلك بعد ثبوت تناوله المنشطات.