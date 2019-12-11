هدية خاصة من جوميز لـ سامي الجابر

المواطن - مروة نبيل

حرص مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز على تقديم هدية خاصة لرئيس مجلس إدارة الأزرق السابق، سامي الجابر بمناسبة يوم ميلاده.

ونشر جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة سامي الجابر، وهو يُهديه قميصه في نادي الهلال.

وعلق جوميز قائلًا: “أهديك قميصي الذي لعبت به النهائي الآسيوي، لعبت الدور الرئيسي في قدومي للهلال وأنا ممتن لذلك، كل عام وأنت بخير!”.

ومن جانبه، نشر سامي الجابر صورًا مع جوميز عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “بطلنا الأسد شكرا لتذكرك عيد ميلادي.. أنا ممتن لهديتك الثمينة”.

وتابع رئيس نادي الهلال السابق تغريدته قائلًا: “آمل أن تستمر في تسجيل المزيد والمزيد لنشر السعادة لمحبي هلالي”.

يُذكر أن جوميز ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد سنوات من الغياب، وتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما حصل على جائزة الهداف.