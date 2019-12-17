هذا تأثير تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيًا 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال علماء إيطاليون، إن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، قد يقلل من خطر الوفاة بنوبة قلبية، حيث تتبعوا 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، واستجوابهم بانتظام حول نظامهم الغذائي.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، أظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر، جاء احتمال الوفاة بنوبة قلبية أقل بنسبة 40%، وذلك بغض النظر عن نظامهم الغذائي نفسه الذي قد يتضمن روتينًا غير صحي.

وقال الباحثون من معهد الأبحاث IRCCS في بوزيلي، إيطاليا، إنهم استنبطوا نمط النظام الغذائي الصحي بأن يتناول الفرد قدراً وفيراً من الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، وتناول كمٍّ قليل من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض، وبالطبع تضمين الفلفل الحار في كل الوجبات الممكنة.

نتائج الدراسة:

– الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، أقل عرضة للوفاة بنسبة 23 % خلال فترة الدراسة، 8 سنوات.

– خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو الشريان التاجي أقل بنسبة 40 و 34 % على التوالي، بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بانتظام.

– أشارت خلاصة النتائج أن للفلفل الحار تأثير وقائي على أمراض القلب، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيف يمكن أن يؤثر استهلاك الفلفل الحار على الصحة.

تم نشر النتائج، في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.