هذا ما يحدث إذا أجبرت رضيعك على النظام النباتي

المواطن - متابعة

تربط كثير من الدراسات بين النظام الغذائي النباتي وبين الصحة الجيدة، لكن ما حدث في حالة الزوجين الأمريكيين ريال أوليري، وشيلا، مع رضيعهما كان عكس ذلك تمامًا.

وبحسب موقع سكاي نيوز، أجبر الزوجان طفلهما الرضيع على اتباع نظامهما الغذائي، من تناول الفاكهة والخضروات فقط؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاة طفلهما البالغ من العمر 18 شهرًا فقط.

ووجهت السلطات القضائية الأمريكية في ولاية فلوريدا، تهمة القتل من الدرجة الأولى إليهما، وتشمل لائحة الاتهامات سوء معاملة الطفل والقتل غير العمد والإهمال.

وكان وزن الطفل 8 كجم، وهو ما يتناسب مع وزن طفل في عمر 7 أشهر، وليس 18 شهرًا، وكان سبب الوفاة بحسب تقرير الطب الشرعي عسر في القناة الهضمية.

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