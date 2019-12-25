هذه المادة تحميك من أمراض القلب والسرطان

المواطن - متابعة

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس: إن لمادة الليكوبين فوائد صحية عدة، إذ تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأوضح زايتس أن الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة Free Radicals، والتي تهاجم الحمض النووي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان.

وتساعد الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصةً معجون الطماطم، وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ، والجزر الأحمر، والفلفل الأحمر.

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