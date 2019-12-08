هل استحق الأخضر ركلة جزاء أمام #البحرين ؟

المواطن - محمد سمعه

أثار عدم احتساب حكم مباراة نهائي خليجي 24، ركلة جزاء للاعب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي الجدل بين الجماهير السعودية التي رأت أن مهاجم الأخضر كان يستحق ركلة جزاء بعد عرقلته.

واتفق الكثيرون من متابعي المباراة على أن عرقلة عبدالله الحمدان كانت تستوجب الحصول على ركلة جزاء، لكن حكم نهائي خليجي 24 قرر عدم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام نظيره البحريني في نهائي خليجي 24 بالتعادل السلبي؛ حيث لم ينجح الأخضر في تنفيذ سيناريو لقاء دور المجموعات أمام البحرين.

وكان سيناريو لقاء دور المجموعات أظهر تفوقًا هجوميًّا مع خلق فرص عديدة للأخضر أسفرت عن الهدف الأول للاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول وقتها في شباك البحرين. وفي الشوط الأول من المباراة النهائية، لم يخلق الأخضر فرصًا هجومية عديدة، حيث صنع الخطورة مرتين عبر تسديدة سالم الدوسري التي ارتطمت بالعارضة، وعبر ركلة جزاء سلمان الفرج التي أهدرها في الدقيقة العاشرة.