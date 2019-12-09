هل تم اختراق حساب حمد الله؟!

المواطن - مروة نبيل

أثار النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد غيابه عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكان المركز الإعلامي بنادي النصر قد أعلن غياب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات الجماعية، بعد حصوله على إذن من المدرب؛ بسبب مرور والدته بوعكة صحية، فيما نفى النجم المغربي هذه الأنباء، مؤكدًا أنه “خبر مغلوط”.

وقال حمد الله عبر حسابه على “إنستجرام”: “غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وبعد حوالي ساعتين من تصريحات عبدالرزاق حمد الله، قام اللاعب المغربي بحذفها من حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، لتتوقع الجماهير تواصله مع إدارة نادي النصر وحل الأزمة.

وفي الوقت الذي توقعت في الجماهير انتهاء الأزمة، تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من حساب مدرب اللياقة الخاص بالمغربي حمد الله، مراد راموز يؤكد اختراق حساب نجم النصر على “إنستجرام”.

وتباينت ردود فعل الجماهير حول اختراق حساب حمد الله على “إنستجرام”، حيث دافع البعض عن اللاعب وطالبوه بتوضيح الأمور وسبب غيابه عن المران.