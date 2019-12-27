هل تُعفى خدمات العملاء المقيمين المالية من القيمة المضافة؟
الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني

هل تُعفى خدمات العملاء المقيمين المالية من القيمة المضافة؟

2019/12/27
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم في المملكة، معفى من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار أحد المستفيدين عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، أن الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب موقع الزكاة والدخل يطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقط، إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة.

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