هل يؤثر برنامج تكافل على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن برنامج تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية ضمن إجمالي الدخل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيدة قالت فيه: “هل الطالبة التي يُصرف لها تكافل يسحب منها حساب المواطن؟”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلًا بك، برنامج تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية “الإفصاح عن الدخل”، نوع الدخل “غير ذلك” مصدر الدخل ” برنامج دعم حكومي”، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ستحصلين على الدعم المستحق.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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