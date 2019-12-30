هل يؤثر حافز على الدعم المستحق في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن التسجيل في برنامج حافز لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد، ولكن يشترط تسجيل حافز ضمن إجمالي الدخل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم بالتسجيل في حافز، حيث شدد حساب المواطن على تسجيل حافز ضمن إجمالي الدخل، ولابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

يأتي ذلك فيما يترقب المستفيدون صرف الدفعة الجديدة من الدعم خلال شهر يناير المقبل.

وأكد حساب المواطن أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والعشرين بتاريخ 9 يناير المقبل.

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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