هل يؤثر حساب المواطن على ساند أو الضمان ؟

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن العلاقة بينه وبين عدد من برامج الرعاية الاجتماعية مثل برنامج ساند والضمان الاجتماعي.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار مطلقة حديثًا حول التسجيل كمستقل:” برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج الضمان الاجتماعي وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

وحول تأثير حساب المواطن على مخصص ساند قالت خدمة المستفيدين في البرنامج: ” برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج ساند ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج ساند”.

وأودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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