هل يتأثر الأخضر بالغيابات في مباراة #قطر ؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد قطر اليوم المقرر إقامتها على استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وغاب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين بسبب الإصابة، ليفتقدهما المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في مباراة السعودية ضد قطر اليوم، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

السعودية ضد قطر

وتحدث الإعلامي نبيل نقشبندي عن غيابات منتخبنا الوطني في مباراة السعودية ضد قطر قائلًا: “خبر غياب سالم وسلمان عن الأخضر أمام قطر مؤلم وسيصعب من مهمة رينارد”.

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الخالد قائلًا: “يفترض ألّا يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب .. وأن يكون هناك بديل مناسب له في الاحتياط وهذا دور المدرب”.

وتابع: “عبدالإله المالكي لاعب ارتكاز قوي ووجوده في التشكيل الأساسي لمنتخبنا مهم جدًا.. محمد كنو بديل ممتاز لسلمان الفرج ويقدم مستويات مميزة مؤخرًا”.

وأضاف: “روح اللاعبين وتحديهم بأن يقدموا إنجازًا لوطنهم أقوى من التأثير الفني للمدرب، أما عن وجود عبدالله الحمدان أو فراس البريكان في هجوم الأخضر فهذا يعتمد على التكتيك الذي سينتهجه هيرفي رينارد”.

واختتم الخالد تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “التفاؤل مطلوب اليوم في مباراة السعودية ضد قطر من يتفاءل يحقق الفوز بإذن الله”.