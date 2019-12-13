هل يتأثر #النصر بغياب حمدالله ضد #التعاون ؟

المواطن - مروة نبيل

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراته ضد التعاون اليوم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

حمدالله يتألق

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عبدالرزاق حمدالله بـ”المنتعش”، حيث قدم أداء لافتًا مع النصر مؤخرًا.

وأضافت أن عبد الرزاق حمدالله سجل 54% من أهداف النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما أحرز 7 من أصل 13 هدفًا للعالمي، كما أن 6 من أهدافه السبعة هذه سجلها في آخر 5 مباريات.

النصر ضد التعاون

ويلعب النصر ضد التعاون اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الفريقان إلى خطف الثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب البطولة.

وقبل مباراة النصر ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة.