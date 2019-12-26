هل يتأثر الهلال بالغيابات ضد الحزم ؟

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في مباراته ضد الحزم اليوم، ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة.

غيابات الهلال

ويفقد الزعيم في مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، 5 لاعبين من الأعمدة الأساسية في الفريق، حيث يغيب البيروفي أندريه كاريلو بسبب الإيقاف المرحل من بطولة كأس العالم للأندية، بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد فلامنغو البرازيلي.

وقرر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو استبعاد النجم ياسر الشهراني من مباراة الحزم ضد الهلال اليوم لإراحته، فيما يغيب الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو بسبب الإصابة.

ويطمح لوشيسكو أن يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بشكل جيد خلال مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، وتحقيق الفوز، لاستعادة الصدارة والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

الحزم ضد الهلال

ويلعب الحزم ضد الهلال اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الزعيم المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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