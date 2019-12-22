هل يتأثر الهلال برحيل جيوفينكو ؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية رغبة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن جيوفينكو شعر بأنه أدى مهمته مع الهلال بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 والمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في يناير.

وعلق الكاتب الرياضي عادل عصام الدين على إمكانية مغادرة اللاعب الإيطالي قائلًا: “جيوفينكو أغلى لاعب هلالي تم استقطابه الموسم الماضي، والهلاليون وجدوا أن المبلغ كبير، وحان الآن موعد رحيله”.

وتابع الناقد علي المرشود خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “الهلال لن يتأثر برحيل جيوفينكو.. وعمر خربين سيغادر معه.. وبديل جيوفينكو لاعب برازيلي مؤثر”.

وأضاف الإعلامي مساعد العصيمي: “جيوفينكو لاعب كثير الإصابات.. وكثير السفر.. والهلال محق بالتنازل عنه”، وتابع الناقد الرياضي محمد الناصر قائلًا: “وجوده خسارة”.

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