هل يتأثر دعم حساب المواطن بدخل ساند ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن دخل ساند الذي يتم الحصول عليه لا يؤثر على الدعم، ولكن يشترط احتسابه ضمن مجموع الدخل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد تساءل بشأن مدى تأثر الدعم المستحق بدخل ساند.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “أهلًا بك، في حال وجود دخل من ساند للتابع لابد من الإفصاح عنه بالتوجه إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تابعنا على تواصل معنا على