هل يحققها #الهلال ؟ .. الأندية الآسيوية لا تسقط أمام الإفريقية

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الهلال مباراة غاية في الأهمية، اليوم السبت، ضد نادي الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وتاريخيًّا يبتسم الحظ للأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية عندما تواجه الأندية الإفريقية في مباريات المونديال.

وتمكنت الأندية الآسيوية من تحقيق تسعة انتصارات أمام الأندية الإفريقية بمونديال الأندية مقابل انتصار وحيد للأفارقة.

أبرز النتائج:

وجاء تفوق الأندية الآسيوية كالتالي:

فوز النصر على الرجاء البيضاوي بمونديال الأندية 2000. فوز الاتحاد على الأهلي المصري في مونديال الأندية 2005. فوز أوراوا الياباني على النجم الساحلي التونسي في مونديال الأندية 2007. فوز بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على مازيمبي الكونغولي في مونديال الأندية 2009. فوز السد القطري على الترجي التونسي بمونديال الأندية 2011. فوز جوانجزو إيفرجراند الصيني على الأهلي المصري بمونديال الأندية 2013. فوز وفاق سطيف الجزائري على ويسترن سيدني الأسترالي في مونديال الأندية 2014. فوز جونبوك الكوري الجنوبي على صن داونز الجنوب إفريقي بمونديال الأندية 2016. فوز أوراوا الياباني على الوداد المغربي بمونديال الأندية 2017. فوز العين الإماراتي على الترجي التونسي بمونديال الأندية 2018.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.