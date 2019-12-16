هل يحق للاعب فسخ عقده لتأخر مستحقاته المالية؟

المواطن - مروة نبيل

أثار المغربي مروان دا كوستا حالة من الجدل، بعدما غادر السعودية وطلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد؛ لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أزمة تأخر المستحقات المالية للاعبين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “لا يوجد شيء يعرف بطلب فسخ العقد في حالة تأخر المستحقات المالية لأكثر من شهرين، طالما اللاعب أنذر النادي ومنحهم مهلة 15 يومًا، ولم يلتزم النادي بالسداد، هنا يفسخ اللاعب عقده ويرفع بذلك في نظام الـTMS”.

وتابع الأمير قائلًا: “ويعوض بالفترة المتبقية من عقده مع مبلغ آخر في حال قام برفع دعوى ضد النادي، لذلك على مسؤول الـTMS التأكد من وجود خطاب الفسخ في نظام الـTMS”.