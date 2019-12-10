هل يحق لنادي #النصر معاقبة حمدالله ؟

المواطن - مروة نبيل

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بسبب تباين أسباب غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس.

أزمة حمدالله والنصر

وكان المركز الإعلامي بنادي النصر قد أعلن غياب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات الجماعية، بعد حصوله على إذن من المدرب؛ بسبب مرور والدته بوعكة صحية، فيما نفى النجم المغربي هذه الأنباء، مؤكدًا أنه “خبر مغلوط”.

وقال حمد الله عبر حسابه على “إنستقرام”: “غيابي عن التدريب بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وبعد حوالي ساعتين من تصريحات عبدالرزاق، قام اللاعب المغربي بحذفها من حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”، وتم تداول صورة حساب مدرب اللياقة الخاص بالمغربي حمد الله، مراد راموز يؤكد اختراق حساب نجم النصر.

عقوبة حمدالله

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أحقية النصر في توقيع عقوبة على حمدالله في حالة تأكد استخدامه لحسابه على “إنستقرام”.

وكتب: “استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة حمدالله وذلك لمخالفته م/٣ و م/٢٦ من اللائحة النموذجية للمخالفات وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة.. ننتظر!”.

وتنص اللائحة على أنه “في حال مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات المسؤولين فيه؛ يعاقب اللاعب بالتدرج؛ وذلك بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين”.