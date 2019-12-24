هل يرحل علي البليهي عن الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن علي البليهي رفض عرضًا من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ لتجديد عقده من الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن علي البليهي رفض العرض الذي قدمته إدارة الهلال، إلا أنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ مع تقديره ماليًا بشكل مناسب، لما يُقدمه مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تُقدم إدارة نادي الهلال عرضًا جديدًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم، علي البليهي خلال الفترة المقبلة، قبل دخوله في الفترة الحرة والتي تسمح للأندية بالتفاوض معه، خاصة أنه من الأركان الأساسية في صفوف الزعيم.

علي البليهي

وتألق علي البليهي صاحب الـ30 عامًا خلال الفترة الماضية، خاصة في بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 وكأس العالم للأندية مع نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وكان علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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