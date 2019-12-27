المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي النصر في توجيه ضربة قوية للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما أصبح الراقي قريبًا من ضم اللاعب علي لاجامي مدافع نادي الفتح الذي اهتم النصر بالتعاقد معه.

وتفاوض إدارة النصر حاليًّا اللاعب سلمان المؤشر نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في يناير، خاصة أن المؤشر لا يرغب في تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويريد النصر إقناع المؤشر بتقديم عرض مُغرٍ للاعب من أجل تحريضه على رفض التجديد للأهلي وبالتالي ضمه لصفوف أصفر العاصمة في الميركاتو الشتوي.

وقالت تقارير إخبارية: إن سلمان المؤشر تواصل مع بعض من نجوم النصر لمعرفة آخر الأمور بالفريق قبل اتخاذ قراره النهائي بمغادرة الأهلي والانضمام للعالمي.

وأصبح الأهلي قريبًا من ضم لاجامي، الذي رغب الهلال والنصر في التعاقد معه بعد تألقه المُلفت مع الفتح.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي؛ ما يمنح لاعبيه الثقة قبل مواجهة الشباب المقبلة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/ 1، واكتسح ضمك في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب في المباراة التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على