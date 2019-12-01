هل يزيد حساب المواطن في ديسمبر بعد الضريبة الانتقائية ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن موقف الدعم الشهري بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على مواطن يسأل عن زيادة الدعم بالقول: ” الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن لا يشمل ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة”.

وتطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءًا من اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.