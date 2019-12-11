هل يعلن عبدالله المعيوف اعتزاله اللعب الدولي؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تُفيد باتخاذ حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف قرارًا باعتزال اللعب الدولي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وكان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قد استبعد المعيوف من قائمة الأخضر التي شاركت في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، وشارك فواز القرني كأساسي، وتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وأكدت صحيفة “الرياض”، أن المعيوف اجتمع مع رينارد وإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأخبرهم بقرار الاعتزال الدولي، واتفق مع إدارة نادي الهلال على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يُعلق عبدالله الميعوف صاحب الـ32 عامًا، على أنباء اعتزاله اللعب الدولي حتى الآن، حيث يستعد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ الميعوف مسيرته الدولية مع المنتخب السعودي عام 2013، وظلت مشاركته على فترات متقطعة، ولعب مع الأخضر مباراة في كأس العالم 2018، وشارك في مواجهة اليمن بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.