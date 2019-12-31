هل يلحق هازارد بـ السوبر الإسباني في الرياض ؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد اقترب من التعافي، ما أثار التكهنات حول إمكانية لحاقه ببطولة كأس السوبر الإسباني في الرياض.

ويستعد ريال مدريد حاليًا لعودة مباريات الليغا، بجانب المشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستُقام منافساتها في العاصمة الرياض، يناير المقبل، بمشاركة برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ولم يُشارك هازارد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الجماعية حتى الآن، إلا أنه خاض تمارين منفردة في صالة الألعاب الرياضية، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وتأمل جماهير ريال مدريد في عودة هازارد ومشاركته في كأس السوبر الإسباني، خاصة أن المرينغي يُعاني هجوميًا منذ تعرضه للإصابة.

ويواصل هازارد حاليًا برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابة في الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الشهر الحالي.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبه هازارد أثناء أدائه لبعض التدريبات، وعلق باللغتين الإنجليزية والإسبانية قائلًا: “أراكم قريبًا”.

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