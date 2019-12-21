هل يمكن إصدار بطاقة الأحوال للنساء من دون صورة؟
أكدت على ضرورة تصوير المرأة بالحجاب

هل يمكن إصدار بطاقة الأحوال للنساء من دون صورة؟

2019/12/21
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تجاوبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع تساؤل حول إمكانية استخراج بطاقة للزوجة أو الابنة من دون تصوير وجهها، والاكتفاء بالبصمة، مؤكدة أن ذلك غير ممكن.

وكانت الأحوال المدنية قد كشفت في وقت سابق، عدم إمكانية أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية من دون حجاب.

جاء ذلك في تجاوب من الأحوال المدنية على تساؤل حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال دون حجاب، ليأتي الرد من الأحوال المدنية بأنه “لا يمكن”.

يذكر أن إصدار الهوية الوطنية يكون إجباريا للذكور عند إتمام 15 سنة، واختيارياً من سن 10 – 15 عاماً.

وللإناث يمكن إصدار بطاقة الهوية الوطنية عند إتمام 10 سنوات ويلزمها حجز موعد وحضور ولي الأمر، فيما يستغرق إصدارها 14 يوم عمل كحد أقصى.

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