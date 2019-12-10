هل يمكن استخدام آلية الاستقرار السعري لسهم أرامكو ؟

المواطن - الرياض

تترقب الأنظار سوق الأسهم السعودية، صباح اليوم الأربعاء، مع بدء إدراج وتداول أسهم أرامكو، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استخدام آلية الاستقرار السعري التي منحها البائع لمدير الاستقرار السعري.

وكانت سامبا كابيتال قد أعلنت أنه من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، منح المساهم البائع مدير الاستقرار خيار شراء (ويشار إليه فيما يلي بـ”خيار الشراء”)، والذي يستطيع مدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من المساهم البائع 450 مليون سهم إضافي كحد أقصى، وهو ما يمثل 15% من إجمالي حجم الاكتتاب الأساسي للطرح (ويشار إليها فيما يلي بـ”أسهم التخصيص الإضافي”) بسعر الطرح النهائي.

وقال المستشار القانوني والمتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر، تعليقًا على مدى إمكانية استخدام هذه الآلية: إن تعيين أرامكو لشركة “غولدمان ساكس العربية السعودية” مديرًا للاستقرار السعري لا يهدف لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب خاصة في الأيام الأولى من التداول عبر منح البائع المساهم لشركة غولدمان خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وتابع أنه ستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كلي أو جزئي بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية (ويشار إليها في ما يلي بـ”فترة الاستقرار السعري”).