هل يمكن للزوجة المعلقة التسجيل في #حساب_المواطن كمستقل؟
لا تحتاج لرفع مستندات في البوابة الإلكترونية

هل يمكن للزوجة المعلقة التسجيل في #حساب_المواطن كمستقل؟

2019/12/03
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان الزوجة “المهجورة”، التسجيل كفرد مستقل في البرنامج، دون الحاجة لرفع مستندات في البوابة الإلكترونية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطنة، مفاده: “هل تستطيع المرأة المعلقة ما يقارب السنة أن تسجل في حساب المواطن من جديد وتعتبر مستقل. لأن الزوج الذي تركها معلقة مسجلها تابع له من سنوات ويأخذ نصيبها من حساب المواطن ولا يعطيها شيء .. أفيدوني جزاكم الله خير”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بتغريدة قال فيها: “حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة “مهجورة ” بإمكانك التسجيل ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الالكترونية ، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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