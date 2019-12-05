هل ينجح رينارد في اختبار مباراة #السعودية وقطر اليوم؟

المواطن - مروة نبيل

يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر لتحقيق الفوز في مباراة السعودية وقطر اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

مباراة السعودية وقطر اليوم

ويحتضن استاد الجنوب مباراة السعودية وقطر اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، على أن يلعب منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره البحريني على ملعب عبدالله بن خليفة.

ويرفع الأخضر شعار لا بديل عن الفوز في مباراة السعودية وقطر اليوم لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح هيرفي رينارد واللاعبين تحقيق لقب خليجي 24.

وغاب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، ما يزيد من احتمالية غيابهما عن مباراة السعودية وقطر اليوم بسبب الإصابة.

اختبار قوي

وتحدث الإعلامي مازن العسرج عن مباراة السعودية وقطر اليوم قائلًا: “مواجهة اليوم تُعتبر اختبارًا قويًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد وطريقة تعامله مع الظروف الجارية”.

وتابع العسرج خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “منذ اعتماد المباراة النهائية في بطولة الخليج العربي في 2004 خسرنا أكثر من نهائي وحان الوقت لكسر هذه العقدة”.

وعلق الإعلامي عيسى الجوكم على مباراة السعودية وقطر اليوم قائلًا: “مستوى منتخبنا في تصاعد .. رغم غياب الفرج وسالم المؤثر إلا أن هناك تفاؤل كبير وثقة من الوسط الرياضي”.

وأضاف الجوكم خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “في حال وجود القتالية داخل المستطيل الأخضر .. منتخبنا قادر على تجاوز قطر رغم الغيابات”.