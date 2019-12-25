هل ينقلب جمهور الهلال على نجم الفريق ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جمهور الهلال قد يقوم بالانقلاب على أحد نجوم الفريق الأول، وذلك بعد أن صرح مؤخرًا بمصيره مع الفريق الأول لكرة القدم عقب العودة من المشاركة العالمية مع الهلال بمونديال الأندية.

وركزت الجماهير الهلالية بعد مونديال الأندية على طلب رحيل كل من السوري عمر خربين والإيطالي سيباستيان جيوفنكو؛ كون أن الثنائي لم يقدم الأداء المنتظر منهما في مونديال الأندية.

وخرج جيوفنكو في تصريحات لـ برنامج “صدى الملاعب” مؤكدًا أنه لا يعرف من أطلق شائعات اقترابه من الرحيل عن الهلال، مضيفًا أنه متواجد مع الأزرق للفوز بدوري أبطال آسيا 2020.

وربما بعد هذه التصريحات، قد تثور الجماهير الهلالية غضبًا من جيوفنكو، الذي قيل عنه: إنه أبلغ إدارة الهلال برغبته في الرحيل بعد أن شعر بأنه أدى مهمته وتُوج بدوري أبطال آسيا 2019، إضافة إلى التأهل لمونديال الأندية 2019 بقطر.

في وقت سابق، أبدت جماهير نادي الهلال رفضها التام، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لانضمام إحدى الصفقات الهجومية المرشحة للفريق الهلالي بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير إخبارية: إن إدارة الهلال تفكر في ضم المهاجم العراقي مهند علي، لاعب نادي الدحيل القطري في حال رحل السوري عمر خربين.

واتفقت معظم آراء جماهير الهلال بالإجماع عبر “تويتر” أن بقاء عمر خربين في صفوف الفريق الهلالي سيكون أفضل من ضم مهند علي.

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