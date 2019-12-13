هل ينقلب سحر #الهلال على الساحر خيسوس ؟

المواطن - محمد سمعه

ستشهد بطولة كأس العالم للأندية 2019، لقاء منتظرًا بين الهلال ومدربه السابق البرتغالي جورجي خيسوس مدرب نادي فلامنجو البرازيلي، في حال نجح الهلال في الفوز على الترجي التونسي والعبور لنصف نهائي مونديال الأندية.

وقبل خوض غمار المنافسة، بدأ خيسوس في الحديث عن الهلال وعن فترته التي قضاها في صفوف الزعيم، بجانب رد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال على تصريحات خيسوس.

وكان خيسوس قال في تصريحات صحافية إن الهلال فريق كبير ويُشبه ليفربول، مضيفًا أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية مع الهلال بفضل نجومه المتواجدين في صفوف الأزرق.

ورد البرازيلي كارلوس إدواردو على تصريحات خيسوس قائلًا: “لقد طور خيسوس العديدة من الأمور داخل الهلال، سواء على مستوى التغذية أو وسائل التدريب أو الوقاية من الإصابات، كل واحد داخل النادي شعر بأهميته وقيمته أثناء تواجده”.

وشدد إدواردو على قوة فريق فلامنجو الذي يقوده جيسوس حاليًا، ووصفه بـ”الأوروبي”، إلا أنه عبر عن ثقته في قدرة الهلال على هزيمته، في حال تواجها بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

ويخشى خيسوس في أن ينقلب سحر الهلال عليه، خاصة أن المدرب البرتغالي كان من صنع سحر الأزرق بتحقيق النتائج الإيجابية قبل مغادرته لبطل آسيا في الموسم الماضي.