هل يواجه لوشيسكو الإقالة بعد تصريحاته الهجومية ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال أوقع نفسه في مشكلة كبرى، بعد هجومه في تصريحاته أمس الأحد ضد لجنة المسابقات بسبب ضغط المباريات للفريق الهلالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتهاء مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان لوشيسكو صرّح في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والعدالة بالدوري قائلًا: لسنا في وضع جيد لأن لدينا مشاكل ونعاني من نقص الاحترام والتقدير للهلال.. أوجه عتابي لاتحاد القدم ولم نصدق طريقة الجدولة لمباريات الهلال المقبلة .. نادي الهلال لم يمثل نفسه بل مثل السعودية بأفضل تمثيل حتى حققنا البطولة الآسيوية.

وأضاف: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال الذي شارك في بطولتين قارية وعالمية.

وتسببت تصريحات لوشيسكو في إثارة الرأي العام لدى الهلاليين إضافة إلى انتقاد البعض لطريقة لجنة المسابقات في إدارة مباريات كرة القدم وتنظيم مواعيد اللقاءات.

الخوف من إثارة الرأي العام

وقد تؤدي هذه التصريحات إلى وجود طلب ربما من لجنة المسابقات برحيل مدرب الهلال خوفًا من المزيد من إثارة الرأي ضدها وضد طريقة عملها، خاصة أن الجماهير الهلالية لم تنتقد فقط لجنة المسابقات بل العديد من الإعلاميين انتقدوا أداء لجنة المسابقات مثل الإعلامي عبدالعزيز الهشبول الذي قال: “اتصلت على رئيس لجنة المسابقات لأجل أن نسأله ولا يرد، الظاهر يخاف نسأله عن مباريات الهلال المؤجلة الذي يبغون يضغطون الهلال فيها”.

أزمة تهدد الهلال والدوري السعودي معًا

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: لجنة المسابقات اجتمعت مع كل الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا واجتمعت أيضًا مع الهلال لبحث مباريات الفريق في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الفراج: المشكلة أن الدوري السعودي يجب أن ينتهي يوم 29 مايو المقبل وإذا اتبع الهلال هذا المنطق هذا معناه أن الهلال سيلعب كل 16 ساعة ونصف مباراة، ومن أجل حل الأزمة سيكون هناك اقتراح بتمديد موسم الدوري السعودي لمدة عشرة أيام وأيضًا هذا الاقتراح قد يكون مرفوضًا.

وتابع الفراج: الحل قد يكون في ضغط الهلال بمباراة كل ثلاثة أيام من أجل إنهاء الموسم في موعده وأيضًا هذه مشكلة لفريق الهلال، لا أعرف كيف ستُحل هذه الأزمة حقيقة، خاصة أن الأنشطة الرياضية ستتوقف بداية من 19 رمضان المقبل ولمدة عشرة أيام ثم تعود وتلعب بداية من سادس أيام عيد الفطر المبارك.

وعلّق البعض من جماهير الهلال عبر تويتر على أن لوشيسكو قد يكون الضحية ويرحل عن الهلال بعد تصريحاته لضد لجنة المسابقات.

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