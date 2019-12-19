هل يواصل بطل الدوري عادته في السوبر الإيطالي بالرياض ؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي المقرر إقامتها في العاصمة الرياض.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي بالرياض يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن 74.2% من بطولة السوبر الإيطالي على مر التاريخ تذهب إلى بطل الدوري على حساب الفريق الفائز بلقب الكأس.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

يُذكر أن يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي 2018 عقب تغلبه على ميلان بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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