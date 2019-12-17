هل يواصل جيسوس عادته ضد فرقه القديمة أمام الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

تحمل مباراة الهلال وفلامنغو طابعًا من نوع خاص، حيث يقود الفريق البرازيلي، مدرب الأزرق السابق، خورخي جيسوس الذي يتمتع بعلاقة مميزة سواء مع اللاعبين أو الجماهير.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في الدوحة.

جيسوس أمام فرقه القديمة

واعتاد جيسوس على تحقيق الفوز في أولى مواجهاته التي يخوضها أمام الفرق التي سبق ودربها، ولم يتعرض للخسارة سوى في مباراتين من أصل 7 لقاءات، ما يزيد من صعوبة مباراة الهلال وفلامنغو اليوم.

وتعود أول مباراة يقودها جيسوس ضد فريقه السابق إلى الرابع من يناير 2004، عندما قاد فيتوريا غيماريش للفوز على أستريا أمادورا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري البرتغالي.

وقاد جيسوس فريق ليريا للفوز على غيماريش بثلاثية دون رد في الجولة الـ13 من الدوري البرتغالي، في الخامس من ديسمبر 2005، وخسر أول أمام ليريا بهدف دون رد، في الثالث من نوفمبر 2006، حينما كان يقود بيلينينسيش.

وتمكن جيسوس من الفوز على بيلينينسيش بهدفين دون رد عندما كان يقود براغا في الجولة الـ13 من الدوري البرتغالي في الخامس من يناير 2009، وخسر للمرة الثانية أمام فريقه السابق في 31 أكتوبر 2009، حينما هُزم بنفيكا ضد براغا.

وفي أول مواجهة ضد موريرينسي، قاد جيسوس فريقه بنفيكا للفوز بهدفين نظيفين في كأس البرتغال، يوم 16 من شهر نوفمبر 2012، ونجح في قيادة سبورتنغ لشبونة لحصد لقب كأس السوبر على حساب بنفيكا في التاسع من أغسطس عام 2015.