هل يُحافظ يوفنتوس على لقب السوبر الإيطالي بالرياض؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته في العاصمة الرياض.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سجل أبطال كأس السوبر الإيطالي خلال السنوات الخمس الأخيرة.. وتساءلت: “هل سيحافظ يوفنتوس على اللقب؟! أم سيعيد لاتسيو إنجاز 2017؟!”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي عامي 2014 و2015، فيما حصد إيه سي ميلان البطولة في عام 2019، وفاز لاتسيو باللقب 2017.

وفاز يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي 2018 عقب تغلبه على ميلان بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.